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29 минут назад

Кейт Миддлтон поразила британцев своей выдержкой во время неприятного инцидента в Белфасте

Газета.Ru

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон поразила британцев умением держать себя в руках во время неприятного инцидента в Белфасте. Об этом сообщает Express.

Кейт Миддлтон поразила выдержкой во время инцидента в Белфасте
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В минувший четверг, 6 октября, принц Уэльский Уильям и его супруга, принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, прибыли с однодневным официальным визитом в Белфаст. Члены королевской семьи посетили две благотворительные организации — PIPS и Carrick Connect — оказывающих помощь тем, кто хотел или хочет покончить с собой, а также молодежи из уязвимых слоев населения. Они также заглянули на рынок Trademarket, где посоревновались в приготовлении коктейлей.

Однако не обошлось и без неприятного инцидента. Когда Кейт Миддлтон приветствовала жителей Белфаста, одна женщина обратилась к ней со словами:

«Приятно познакомиться с вами, но было бы лучше, если бы вы были в своей стране. Ирландия принадлежит ирландцам».

Кейт Миддлтон сохранила самообладание и продолжила с улыбкой пожимать руки собравшимся. Видео с неприятным инцидентом попало в социальные сети — большинство британцев встали на сторону принцессы Уэльской. Многие отметили, что супруга принца Уильяма «достойно справилась с ситуацией», как полагается будущей королеве-консорту.

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