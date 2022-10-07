Кейт Миддлтон поразила выдержкой во время инцидента в Белфасте

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон поразила британцев умением держать себя в руках во время неприятного инцидента в Белфасте. Об этом сообщает Express.

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В минувший четверг, 6 октября, принц Уэльский Уильям и его супруга, принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, прибыли с однодневным официальным визитом в Белфаст. Члены королевской семьи посетили две благотворительные организации — PIPS и Carrick Connect — оказывающих помощь тем, кто хотел или хочет покончить с собой, а также молодежи из уязвимых слоев населения. Они также заглянули на рынок Trademarket, где посоревновались в приготовлении коктейлей.

Однако не обошлось и без неприятного инцидента. Когда Кейт Миддлтон приветствовала жителей Белфаста, одна женщина обратилась к ней со словами:

«Приятно познакомиться с вами, но было бы лучше, если бы вы были в своей стране. Ирландия принадлежит ирландцам».