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31 минуту назад

Антон Макарский рассказал об отношениях с отцом, с которым не виделся больше 30 лет

Letidor.ru

Известный актер, певец Антон Макарский никогда не скрывал, что его вырастил отчим, фамилию которого он носит. А со своим биологическим отцом Иосифом Кременецким исполнитель впервые встретился в 33 года. Мужчина ушел из семьи еще до рождения сына. Он признавался, что тогда ему было 18 лет, и он не выдержал гнетущей обстановки, живя в однокомнатной квартире с женой и ее родителями.

Актер Антон Макарский рассказал об отношениях с отцом
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

После первого разговора с отцом ощутил чувство полного взаимопонимания! Я внешне очень похож на него. Окружающие часто удивляются, видя, как мы одинаково жестикулируем или сидим в одной позе! И мы сейчас прекрасно ладим, восполняя пробелы в общении,
— рассказал певец в интервью «Вечерней Москве».

Напомним, что Антон Макарский с 1999 года состоит в отношениях с Викторией Морозовой. Они обвенчались в 2000 году, а еще через три года официально оформили отношения. В 2012 году, спустя 13 лет совместной жизни, супруги стали родителями: у них появилась на свет девочка Мария. А в 2015 году в знаменитой семье произошло пополнение. Певица родила мальчика Ивана. Дети звездной пары появились на свет в клинике Израиля.

Звёзды,Виктория Морозова,Антон Макарский,
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