Актер Антон Макарский рассказал об отношениях с отцом

Известный актер, певец Антон Макарский никогда не скрывал, что его вырастил отчим, фамилию которого он носит. А со своим биологическим отцом Иосифом Кременецким исполнитель впервые встретился в 33 года. Мужчина ушел из семьи еще до рождения сына. Он признавался, что тогда ему было 18 лет, и он не выдержал гнетущей обстановки, живя в однокомнатной квартире с женой и ее родителями.