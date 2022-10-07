Актер Антон Макарский рассказал об отношениях с отцом

Известный актер, певец Антон Макарский никогда не скрывал, что его вырастил отчим, фамилию которого он носит. А со своим биологическим отцом Иосифом Кременецким исполнитель впервые встретился в 33 года. Мужчина ушел из семьи еще до рождения сына. Он признавался, что тогда ему было 18 лет, и он не выдержал гнетущей обстановки, живя в однокомнатной квартире с женой и ее родителями.
После первого разговора с отцом ощутил чувство полного взаимопонимания! Я внешне очень похож на него. Окружающие часто удивляются, видя, как мы одинаково жестикулируем или сидим в одной позе! И мы сейчас прекрасно ладим, восполняя пробелы в общении,
— рассказал певец в интервью «Вечерней Москве».
Напомним, что Антон Макарский с 1999 года состоит в отношениях с Викторией Морозовой. Они обвенчались в 2000 году, а еще через три года официально оформили отношения. В 2012 году, спустя 13 лет совместной жизни, супруги стали родителями: у них появилась на свет девочка Мария. А в 2015 году в знаменитой семье произошло пополнение. Певица родила мальчика Ивана. Дети звездной пары появились на свет в клинике Израиля.