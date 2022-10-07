Долина назвала хейтеров "убогими" и "хамами"

Певица Лариса Долина опубликовала пост в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией), в котором ответила «убогим» хейтерам. Она заявила, что ей жалко людей, пишущих на ее странице гадости и оскорбления.

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«Убогие, как вы можете судить обо мне, не зная меня? Мне, правда, вас очень жаль, вы все живете в ненависти ко всему и ко всем, души ваши очерствели», — сказала артистка.

Она предложила людям, дающим глупые советы, прежде всего взглянуть на себя. «Может, с вами что-то не так? Не приходите со злом на мою страницу, пожалуйста! Здесь место умным, адекватным, доброжелательным подписчикам, которыми я очень дорожу», — отметила Долина.

В заключение артистка поблагодарила всех подписчиков, в том числе и «хамов, невеж и невежд», отметив, что они делают ее сильнее.