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1 час назад

Галич показала тело в бикини с разных сторон со словами «его величество ракурс»

Lenta.ru

Российская блогерша и телеведущая Ида Галич показала тело в бикини с разных сторон со словами «его величество ракурс» и развеселила фанатов. Соотвествующие снимки появились в ее Telegram-канале.

Галич показала тело в бикини с разных сторон
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Знаменитость поделилась с подписчиками двумя фотографиями. На одном снимке она позирует в черном бикини с телефоном в руках, повернувшись спиной к зеркалу. На другом кадре она запечатлена в том же купальнике, но с растрепанными волосами и без макияжа. «Его величество ракурс», — подписала она публикацию.

Поклонники оценили ироничный пост инфлюэнсерши, о чем принялись писать в комментариях под постом.

«Когда не успела встать в позу за время таймера», «Во всех ты ракурсах, Идончик, хороша!», «Зато честно! Молодец», «Ну мы же все такие, девочки!», «Хоть на человека стала похожа», — высказывались они.

Звёзды,Ида Галич,
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