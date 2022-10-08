Российская блогерша и телеведущая Ида Галич показала тело в бикини с разных сторон со словами «его величество ракурс» и развеселила фанатов. Соотвествующие снимки появились в ее Telegram -канале.

Знаменитость поделилась с подписчиками двумя фотографиями. На одном снимке она позирует в черном бикини с телефоном в руках, повернувшись спиной к зеркалу. На другом кадре она запечатлена в том же купальнике, но с растрепанными волосами и без макияжа. «Его величество ракурс», — подписала она публикацию.