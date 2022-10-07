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26 минут назад

От 5 и больше: самые многодетные звездные семьи

Super.ru

Трудно представить, что бывает, когда по дому носятся десять маленьких смерчей. Некоторые звездные пары могли бы с нами поспорить. Рассказываем о звездных родителях-рекордсменах.

От 5 и больше: самые многодетные звездные семьи
Фото: Super.ruSuper.ru

Наталья Водянова

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Пять детей

Кто бы мог подумать, что быть многодетной мамой и успешной супермоделью — вещи совместимые. От двух браков у Натальи пятеро отпрысков: трое из них — от первого мужа Джастина Портмана, двое — от второго супруга Антуана Арно. Несмотря на все семейные хлопоты, Водянова практически не прекращала работать даже после родов: активно участвовала в съемках, показах, гастролировала по миру. Примечательно, что дети проводят много времени с первым мужем Водяновой, с которым модель остается в отличных отношениях. Берем пример!

Анджелина Джоли и Брэд Питт

Шесть детей

У скандальной парочки, которой в ближайшее время предстоят разбирательства не хуже Джонни Деппа и Эмбер Херд, шестеро детей: трое биологических (Шайло, близнецы Вивьен и Нокс) и трое усыновленных (Мэддокс — еще в браке Анджелины с Билли Бобом Торнтоном, Захара и Пакс). Последние родом из Камбоджи, Эфиопии и Вьетнама. На левом плече Анджелины можно заметить татуировку с координатами мест, где родился каждый. Суды за опекунство у мистера и миссис Смит продолжались вплоть до прошлого года, и в конце концов Питт добился равных прав на воспитание. Теперь Джоли пошла ва-банк и несколько дней назад обвинила бывшего мужа в домашнем насилии, заявив, что вдобавок Брэд «душил и бил» детей. Зачем искать сериалы на «Зетфликсе», когда их и так полно в жизни? Бежим за попкорном.

Валерия и Иосиф Пригожин

Шесть детей на двоих

Еще одни многодетные родители — певица Валерия и Иосиф Пригожин. У пары шестеро уже взрослых детей. Троих — дочь Анну (1993), сыновей Артемия (1994) и Арсения (1998) — Валерия родила в браке с продюсером Александром Шульгиным. Пригожин в первом браке стал отцом двоих детей — Дмитрия (1989) и Данаи (1997), во втором на свет появилась дочь Елизавета. Детей Валерии продюсер воспитывал как своих. Ай да семьянин!

Иван и Оксана Охлобыстины

Шесть детей

Иван Охлобыстин с 1995 года женат на актрисе и сценаристке Оксане Арбузовой. У супругов шестеро детей: двое мальчиков –– 21-летний Василий и 16-летний Савва — и четыре девочки –– 25-летняя Анфиса, 24-летняя Евдокия, 23-летняя Варвара и 19-летняя Иоанна. Две старшие дочери вышли замуж в прошлом году. Сначала свадьбу сыграла Анфиса, а во время праздника букет поймала и ее сестра Евдокия, которая немного погодя вышла замуж за актера Георгия Батариели. Недавно стало известно, что обе девушки вскоре превратят своего папу в дедушку.

Стивен Спилберг

Семь детей

У режиссера, подарившему миру не один культовый фильм, семеро детей, причем трое из них — приемные. Первенца ему родила супруга актриса Эми Ирвинг, с которой они вскоре расстались. В браке со второй женой — Кейт КэпшоуСпилберг взял опеку над двумя ее детьми: дочерью Джессикой и приемным мальчиком Тео. Позже у пары родилось еще трое детей — Саша, Сойер и Дестри. Спустя время семья удочерила девочку Микаэлу, которая, как и младший ребенок семейства Дестри, родилась в 1996 году.

Евгений Цыганов

Восемь детей

Евгений Цыганов — один из самых узнаваемых российских многодетных отцов. От первой гражданской жены Ирины Леоновой у актера аж семеро детей. В 2014 году Евгений сыграл в сериале «С чего начинается Родина», где вместе с ним снималась Юлия Снигирь. Актер расстался с Леоновой, когда та была беременна его седьмым ребенком. В интервью Ксении Собчак Юлия отмечала: «Когда принимались эти решения, меня не было в жизни этой семьи. Это их общее решение». Сейчас актеры вместе воспитывают их общего сына Федора.

Мик Джаггер

Восемь детей

У лидера рок-группы Rolling Stones Мика Джаггера восемь детей: четверо –– от бывшей жены модели Джерри Холл (мальчики Габриэль и Джеймс и девочки Элизабет и Джорджия, которые сейчас, как и их мама, строят карьеру моделей) и еще трое — от разных красоток по всему свету (новость о беременности любовницы и стала причиной развода Мика с Джерри). Когда британскому певцу шел 74-й год, балерина Мелани Хамрик родила ему восьмого ребенка.

Мэл Гибсон

Девять детей

Обладатель премии «Оскар» Мэл Гибсон — шестой из одиннадцати детей в своей семье. Уж не знаем, вдохновил ли на это актера перманентный хаос дома в его детстве, но в браке с Робин Мур он постарался на славу, став отцом семерых детей. Но это еще не все. Восьмого ребенка — девочку Люсию — Гибсону родила российская пианистка Оксана Григорьева, роман с которой в свое время кончился громкими разборками (по решению суда в 2010 году Гибсон не должен подходить к Оксане ближе чем на 100 ярдов из-за прецедента с домашним насилием). Девятого — мальчика по имени Джерад — в 2017 году ему подарила возлюбленная Розалинда Росс. Гибсон старше девушки на 30 лет.

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