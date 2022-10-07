Собчак поделилась лайфхаком «сумасшедшего путешественника»

«Лайфхак сумасшедшего путешественника: если едешь в аэропорт после педикюра, то норковые тапки — лучшее решение для высыхания лака прямо в полете. Новые джинсы с иконкой тоже очень кстати, когда летишь на необслуживаемых теперь боингах Аэрофлота», — написала знаменитость.