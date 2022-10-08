Doja Cat нарисовала брови-"ниточки" и выбелила ресницы

26-летняя американская рэп-исполнительница Doja Cat снова изменила имидж и сделала себе брови-«ниточки». Снимками она поделилась в социальных сетях.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Еще в начале августа рэп-исполнительница шокировала поклонников решением изменить внешность в прямом эфире. Певица взяла в руки бритвенный станок и сбрила сначала волосы, а потом брови. Весь процесс она сняла на камеру, вызвав неоднозначную реакцию аудитории.

В Париже Doja Cat снова решила изменить свою внешность. Рэперша нарисовала белые брови-«ниточки» и выбелила ресницы. Необычный бьюти-образ вновь вызвал споры в соцсетях. Одни поклонники настаивали, что певице идет новый образ, другие же отметили, что изменения «слишком радикальные», и теперь она «напоминает Снежную королеву».