Умерла кантри-звезда Джоди Миллер

Джоди Миллер родилась 29 ноября 1941 года в Фениксе, штат Аризона. Она была младшей из пяти сестер. Свою карьеру певица начала в 1960-х годах и прославилась благодаря хиту He Walks Like a Man. В 1963 году на лейбле Capitol Records вышел ее дебютный альбом Wednesday's Child Is Full of Woe, а два года спустя еще два — Queen of the House и Home of the Brave. Всего в дискографии исполнительницы 14 пластинок.