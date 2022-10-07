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44 минуты назад

Умерла кантри-звезда Джоди Миллер

Lenta.ru

Умерла американская кантри-исполнительница Джоди Миллер. Об этом ее дочь Робин Брук сообщила в Facebook (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Умерла кантри-звезда Джоди Миллер
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Звезда кантри скончалась в возрасте 80 лет. Она ушла из жизни в окружении своей семьи через пять дней после того, как ей диагностировали болезнь Паркинсона.

Джоди Миллер родилась 29 ноября 1941 года в Фениксе, штат Аризона. Она была младшей из пяти сестер. Свою карьеру певица начала в 1960-х годах и прославилась благодаря хиту He Walks Like a Man. В 1963 году на лейбле Capitol Records вышел ее дебютный альбом Wednesday's Child Is Full of Woe, а два года спустя еще два — Queen of the House и Home of the Brave. Всего в дискографии исполнительницы 14 пластинок.

27 синглов Миллер попадали в чарт Billboard Hot Country Singles. В числе других главных хитов певицы — Queen Of The House, There's a Party Goin' On, He's So Fine и Home of the Brave.

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