Рэперша Карди Би показала себя без макияжа и укладки

Рэп-исполнительница Карди Би опубликовала честное селфи и показала себя без косметики. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Карди Би редко выходит на публику без макияжа и укладки. Певица предпочитает провокационные образы и эпатажные наряды. Однако на этот раз она решила показать себя так, как обычно ходит дома. Карди Би сняла себя без декоративной косметики и аккуратной укладки. Она позировала со спутавшимися прядями и пучком на голове.

У рэперши есть свои бьюти-привычки, которыми она делится в личном блоге. Так, исполнительница писала, что практиковала мытье головы отваром из лука шесть лет назад, и недавно вернулась к этой привычке.