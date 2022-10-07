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3 часа назад

Рэперша Карди Би показала себя без макияжа и укладки

Газета.Ru

Рэп-исполнительница Карди Би опубликовала честное селфи и показала себя без косметики. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Рэперша Карди Би показала себя без макияжа и укладки
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Карди Би редко выходит на публику без макияжа и укладки. Певица предпочитает провокационные образы и эпатажные наряды. Однако на этот раз она решила показать себя так, как обычно ходит дома. Карди Би сняла себя без декоративной косметики и аккуратной укладки. Она позировала со спутавшимися прядями и пучком на голове.

У рэперши есть свои бьюти-привычки, которыми она делится в личном блоге. Так, исполнительница писала, что практиковала мытье головы отваром из лука шесть лет назад, и недавно вернулась к этой привычке.

"В последние два раза я отваривала луковицы и использовала эту воду для мытья головы. Я делала это раньше, шесть лет назад, когда начала свой путь к отращиванию здоровых волос. А потом перестала, потому что мне стало реально лень", — призналась рэп-исполнительница.

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