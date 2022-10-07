Алена Водонаева примерила образ известной кинозлодейки

«Никогда не играла в добреньких принцесс и хороших девочек, которые хотят понравиться всем», — ответила звезда «Дома-2» на сравнение с известной антагонисткой в одном из интернет-пабликов.

Пост в личном Telegram-канале Водонаева подкрепила видеозаписью, на которой предстала в точной копии наряда де Виль — белой шубе с черными пятнами и красной подкладкой, приталенном черном платье, красных перчатках и туфлях на высоком каблуке. Кроме того, телеведущая сделала яркий макияж и покрасила волосы в черно-белый.