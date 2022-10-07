Алена Водонаева примерила образ известной кинозлодейки

Образ кинозлодейки Круэллы де Виль примерила телеведущая Алена Водонаева.
«Никогда не играла в добреньких принцесс и хороших девочек, которые хотят понравиться всем», — ответила звезда «Дома-2» на сравнение с известной антагонисткой в одном из интернет-пабликов.
Пост в личном Telegram-канале Водонаева подкрепила видеозаписью, на которой предстала в точной копии наряда де Виль — белой шубе с черными пятнами и красной подкладкой, приталенном черном платье, красных перчатках и туфлях на высоком каблуке. Кроме того, телеведущая сделала яркий макияж и покрасила волосы в черно-белый.
Фолловеры оценили образ телезвезды. «Круэлла из вас просто шикарная!» — написал один из них. Другая посоветовала знаменитости распустить волосы и начесать, чтобы стать максимально похожей на кинозлодейку.