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2 часа назад

Алена Водонаева примерила образ известной кинозлодейки

Мослента

Образ кинозлодейки Круэллы де Виль примерила телеведущая Алена Водонаева.

Алена Водонаева примерила образ известной кинозлодейки
Фото: МослентаМослента

«Никогда не играла в добреньких принцесс и хороших девочек, которые хотят понравиться всем», — ответила звезда «Дома-2» на сравнение с известной антагонисткой в одном из интернет-пабликов.

Пост в личном Telegram-канале Водонаева подкрепила видеозаписью, на которой предстала в точной копии наряда де Виль — белой шубе с черными пятнами и красной подкладкой, приталенном черном платье, красных перчатках и туфлях на высоком каблуке. Кроме того, телеведущая сделала яркий макияж и покрасила волосы в черно-белый.

Фолловеры оценили образ телезвезды. «Круэлла из вас просто шикарная!» — написал один из них. Другая посоветовала знаменитости распустить волосы и начесать, чтобы стать максимально похожей на кинозлодейку.

Звёзды,Алена Водонаева,
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