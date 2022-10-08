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49 минут назад

Меган Маркл отдаст $1 млн нуждающимся женщинам США

Mainstyle

Меган Маркл и принц Гарри стали участниками круглого стола по вопросам гендерного равенства, 2022 г.

Меган Маркл отдаст $1 млн нуждающимся женщинам США
Фото: MainstyleMainstyle

Меган Маркл и принц Гарри, как и обещали, продолжают концентрировать свои силы на благотворительности. Герцогиня Сассекская объявила о своей готовности пожертвовать $ 1 млн на гранты для женщин, которые служат ролевыми моделями для подростков и вдохновляют их на свершения. Фонд Archewell совместно с проектом Ving распределит эту сумму на гранты, размер каждого из которых составит $ 1000. Кандидатки должны быть совершеннолетними жительницами США, не являться ближайшими родственниками работников Archewell или Ving, а также нуждаться в финансовой помощи.

«Пожертвовав эти гранты нуждающимся женщинам, мы надеемся не только оказать поддержку там, где она может действительно пригодиться, но и дать молодым людям возможность понять дар благотворительности в раннем возрасте», — сказано в официальном заявлении Меган и её супруга принца Гарри.

Как именно решение потратить внушительную сумму на гранты, принятое герцогами Сассекскими, связано с молодежью? Всё дело в том, что выдвигать кандидатуры женщин, достойных финансовой помощи могут только подростки в возрасте от 14 до 18 лет: они могут подать заявку через веб-сайт Archewell. Для этого им также придётся рассказать о том, почему та или иная кандидатка достойна денежной премии.

Звёзды,принц Гарри,
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