Меган Маркл отдаст $1 млн нуждающимся женщинам США

Меган Маркл и принц Гарри стали участниками круглого стола по вопросам гендерного равенства, 2022 г.

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Меган Маркл и принц Гарри, как и обещали, продолжают концентрировать свои силы на благотворительности. Герцогиня Сассекская объявила о своей готовности пожертвовать $ 1 млн на гранты для женщин, которые служат ролевыми моделями для подростков и вдохновляют их на свершения. Фонд Archewell совместно с проектом Ving распределит эту сумму на гранты, размер каждого из которых составит $ 1000. Кандидатки должны быть совершеннолетними жительницами США, не являться ближайшими родственниками работников Archewell или Ving, а также нуждаться в финансовой помощи.

«Пожертвовав эти гранты нуждающимся женщинам, мы надеемся не только оказать поддержку там, где она может действительно пригодиться, но и дать молодым людям возможность понять дар благотворительности в раннем возрасте», — сказано в официальном заявлении Меган и её супруга принца Гарри.