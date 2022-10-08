47-летний Дэвид Бекхэм покрасил волосы в молодежный цвет

Экс-звезда британского футбола не собирается стареть.

Фото: Inc-News Inc-News

Несмотря на то, что и в свои сорок семь бывший футболист Дэвид Бекхэм еще держится молодцом, рядом с ним находится красавица-жена Виктория.

Так что, с у спортсмена есть дополнительный повод ей соответствовать. И при этом Дэвиду не приходится даже долго искать образы.

Сеть облетели кадры с Бекхэмом с новой прической и окрашенными в пепельный цвет волосами, которые реально его омолодили. А всего-то и нужно было взять пример со среднего сына Ромео, который носит такую же прическу.

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Так что, папу с сыном, несмотря на возраст, теперь могут принимать за братьев.