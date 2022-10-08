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43 минуты назад

Эмили Ратаковски выступила против движения MeToo

Super.ru

31-летняя модель и активистка поделилась мыслями о состоянии движения в своем ТикТоке. «MeToo ничего не изменило в мире. Культура отмены ничего не изменила, — начала звезда. — Все, что у нас есть сейчас, — это мужчины, которые боятся последствий». Затем Эмили привела в пример собственные чувства матери:

Эмили Ратаковски выступила против движения MeToo
Фото: Super.ruSuper.ru

«И как родитель я могу сказать вам, когда вы хотите научить своего ребенка чему-то, например, не бить других детей, вы делаете это не для того, чтобы они боялись наказания, а чтобы они испытывали сочувствие, понимали, что причинять боль другим детям нехорошо, и не хотели обижать других детей».

Модель, которая недавно подала на развод со своим мужем Себастьяном Беар-МакКлардом из-за его измен, также добавила: «Я думаю, в мире после MeToo многие парни боятся быть пойманными. Но на самом деле по существу они не понимают, почему им нужно изменить свои действия. Значит, это не прогресс». И действительно, сказала как отрезала. С такими ораторскими способностями Эмили впору возглавить движение. Может, тогда мужчины прислушаются?

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