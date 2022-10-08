Принц Гарри и Меган Маркл сняли траур по Елизавете II и начали веселиться

Младший сын короля Карла III принц Гарри и его супруга Меган Маркл весело проводят время в США после завершения траура по Елизавете II .

Журналисты издания Daily Mail опубликовали первые кадры после возвращения герцогов Сассекских из Лондона. На них принц Гарри и его супруга отдыхают на концерте певца Джека Джонсона в Santa Barbara Bowl. На снимках видно, как члены королевской семьи весело проводят время в VIP-ложе, обнимаются и танцуют. Судя по всему, траур по королеве Елизавете II пара решила снять, начав вести привычный образ жизни.