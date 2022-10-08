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40 минут назад

Принц Гарри и Меган Маркл сняли траур по Елизавете II и начали веселиться

Слово и Делоиещё 1

Младший сын короля Карла III принц Гарри и его супруга Меган Маркл весело проводят время в США после завершения траура по Елизавете II.

Принц Гарри и Меган Маркл сняли траур по Елизавете II и начали веселиться
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Журналисты издания Daily Mail опубликовали первые кадры после возвращения герцогов Сассекских из Лондона. На них принц Гарри и его супруга отдыхают на концерте певца Джека Джонсона в Santa Barbara Bowl. На снимках видно, как члены королевской семьи весело проводят время в VIP-ложе, обнимаются и танцуют. Судя по всему, траур по королеве Елизавете II пара решила снять, начав вести привычный образ жизни.

Напомним, Елизавета II скончалась 8 сентября. После ее смерти королем стал ее сын принц Чарльз, который принял имя Карл III.

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