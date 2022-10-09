Бородина ответила на слухи о новом романе

Уже около полугода в интернете активно ходят слухи, что Бородина встречается с другом своего бывшего мужа Трофимом Семищенко. Их даже видели вместе в московском театре во время спектакля. Стоит отметить, что телеведущая не очень любит делиться деталями своей личной жизни и поэтому фанатам приходится жить домыслами и догадками, передает портал Woman.ru.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Недавно выложенное Бородиной видео вызвало ярые дискуссии в интернете. На кадрах телеведущая гуляет с детьми по торговому центру. Вместе с ними мужчина, сильно похожий на Семищенко. Но, как выяснилось позже, все зря начали поздравлять телеведущую и желать ей счастья в личной жизни. Оказалось, что это директор Бородиной – Лев.

Однако слухов было так много и они так быстро разлетелись, что Бородиной пришлось лично прокомментировать ситуацию.

«Никаких тебе презентаций новых мужиков, никакой личной жизни на показ, тогда уже в ход идут директора, с которыми 10 лет работаешь. Ребят, есть те, кто активно демонстрирует свою личную жизнь! Направьте свой фокус внимания туда, а от меня отверните. Я не загнусь от этого, поверьте», – гневно отреагировала девушка.