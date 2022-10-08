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1 час назад

Бузова продемонстрировала пресс на тренировке

Мослента

Видео с тренировки выложила певица Ольга Бузова в своем Telegram-канале. Опубликованные кадры восхитили поклонников звезды.

Бузова продемонстрировала пресс на тренировке
Фото: МослентаМослента

В ролике одетая в лосины и кроп-топ певица продемонстрировала одно из упражнений и показала пресс. «Моя пятница сегодня», — подписала пост Бузова.

Многие фолловеры отметили, что знаменитость находится в хорошей физической форме. «Я хочу такой же пресс», «Всегда в форме! У тебя классная фигура», — написали восхищенные поклонники. Некоторые заявили, что Бузова мотивирует их на занятия спортом.

Звёзды,Ольга Бузова,
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