Бузова продемонстрировала пресс на тренировке

В ролике одетая в лосины и кроп-топ певица продемонстрировала одно из упражнений и показала пресс. «Моя пятница сегодня», — подписала пост Бузова.

Многие фолловеры отметили, что знаменитость находится в хорошей физической форме. «Я хочу такой же пресс», «Всегда в форме! У тебя классная фигура», — написали восхищенные поклонники. Некоторые заявили, что Бузова мотивирует их на занятия спортом.