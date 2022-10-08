Лена Катина рассказала о проблемах с психикой сына

Сейчас Лена Катина второй раз в браке с бизнесменом Дмитрием Спиридоновым.

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Бывшая солистка группы "Тату" Лена Катина рассказала о том, что после развода с Сашо Кузмановичем их общий сын посещал психолога.

Сын Александр родился в 2015 году, когда Катина была в браке с музыкантом Сашо Кузмановичем. Катина рассказала, что мальчик посещает специалистов с того момента, когда супруги приняли решение расстаться.

Певица считает, что это верное решение, так как развод родителей для ребенка - это всегда травма.