Бородина подтвердила роман с Трофимом Симищенко

В июне 2021 года вся общественность обсуждала громкий развод Ксении Бородиной и предпринимателя Курбана Омарова, от которого брюнетка родила дочь Теону. В прессе было множество слухов, почему знаменитости решили поставить точку в своих отношениях. Кто-то намекал на регулярные измены Курбана, другие же сетовали на его «финансовую несостоятельность» (мол, Бородина зарабатывала в разы больше). Сам Омаров признался, что Ксения увлеклась его лучшим другом Трофимом Симищенко.

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Ведущая телепроекта «Дом-2» публично заявила, что не собирается обсуждать свою личную жизнь. Курбан Омаров не скрывал своей неприязни к новому избраннику бывшей супруги, поэтому негативно высказывался в его адрес. Например, бизнесмен припомнил «другу» долг в размере нескольких миллионов рублей.

Сегодня Ксения впервые представила своего возлюбленного. Телеведущая устроила своим дочерям день шоппинга. Бородина сняла на память, как они ходят по детскому магазину и выбирают подарки девочкам. В кадр также попал Трофим, который много шутил и удивлялся ценам на фирменные товары по мотивам фильма «Гарри Поттер».

Теона является фанаткой сказочной истории о мальчике-волшебнике, поэтому предпочла приобрести новую игрушку из этой коллекции. Выбор звездной наследницы пал на статуэтку за 11 тысяч рублей. Ксения старается ни в чем не отказывать любимым детям.