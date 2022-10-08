«Меня еще всегда мучил вопрос: почему такой дикий интерес к нашей семье, хотя я, кроме как в инстаграме, никуда не суюсь — ни какие мероприятия, ни на какую сцену. Они пишут, что я пародирую сестру и пытаюсь выбраться за ее счет на сцену. Если бы я хотела, я бы уже давно была на сцене. Я не хочу этого, я не пытаюсь этого делать. Почему люди лезут, куда их не просят? Мы далеко не публичные личности. Я живу своей простой жизнью. Так же, как и мои родители».