Дочке Наталье Фриске в эту субботу, 8 октября, исполнилось уже полгода. В честь первой важной даты Наталья сделала милую фотосессию. Однако радость от праздника омрачилась публикацией, которая появилась в одном «желтом» издании. Там уверялось, что у юной Луны наблюдается задержка в развитии. Понятное дело, что Наталью возмутила эта статья. Однако она взяла себя в руки и поняла, что в такой ситуации можно реагировать только улыбкой: мол, закон бумеранга еще никто не отменял.
«Мы почитали, улыбнулись и подумали: таким людям можно пожелать только здоровья и всего самого хорошего», — высказала свою позицию Фриске.
Также она записала небольшое заявление для «желтой» прессы, в котором попросила оставить ее семью в покое.
«Меня еще всегда мучил вопрос: почему такой дикий интерес к нашей семье, хотя я, кроме как в инстаграме, никуда не суюсь — ни какие мероприятия, ни на какую сцену. Они пишут, что я пародирую сестру и пытаюсь выбраться за ее счет на сцену. Если бы я хотела, я бы уже давно была на сцене. Я не хочу этого, я не пытаюсь этого делать. Почему люди лезут, куда их не просят? Мы далеко не публичные личности. Я живу своей простой жизнью. Так же, как и мои родители».