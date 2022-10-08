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1 час назад

Дочь Гузеевой рассказала, что у нее мог быть близнец

Слово и Дело

Актриса Лариса Гузеева должна была родить близнецов, но один из малышей не смог появиться на свет из-за агрессивного эмбриона. Дочь артистки Ольга Бухарова раскрыла семейный секрет.

Дочь Гузеевой рассказала, что у нее мог быть близнец
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Недавно у наследницы Гузеевой нашли опухоль, которая, по словам дочери актрисы, образовалась из-за близнеца еще в утробе матери. Бухарова оказалась агрессивным эмбрионом, который «поедал» близнеца, не дав ему ни единого шанса на жизнь.

«Когда ей врач все это презентовал, проскользнули слова "недоразвитый близнец". И у мамы сразу началась трясучка. Она говорила: "То есть ты могла родиться с еще одним маленькими?" Ей было плохо от этого, хуже, чем мне», — поделилась Бухарова в эфире «Звезды сошлись».

Звёзды,Лариса Гузеева,
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