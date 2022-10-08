Дочь Гузеевой рассказала, что у нее мог быть близнец

«Когда ей врач все это презентовал, проскользнули слова "недоразвитый близнец". И у мамы сразу началась трясучка. Она говорила: "То есть ты могла родиться с еще одним маленькими?" Ей было плохо от этого, хуже, чем мне», — поделилась Бухарова в эфире «Звезды сошлись».