Эда Ширана обвинили в плагиате

Музыкант оказался фигурантом судебного разбирательства из-за песни Thinking Out Loud, элементы которой, как утверждают истцы, Ширан заимствовал из трека 1973 года Let’s Get It On исполнителя Марвина Гэя. Иск в суд подала компания Structured Asset Sales, которая частично обладает правами на эту композицию. Компания требует взыскать с Ширана 100 млн долларов.