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1 час назад

Эда Ширана обвинили в плагиате

Мир новостей

Музыкант оказался фигурантом судебного разбирательства из-за песни Thinking Out Loud, элементы которой, как утверждают истцы, Ширан заимствовал из трека 1973 года Let’s Get It On исполнителя Марвина Гэя. Иск в суд подала компания Structured Asset Sales, которая частично обладает правами на эту композицию. Компания требует взыскать с Ширана 100 млн долларов.

Эда Ширана обвинили в плагиате
Фото: Мир новостейМир новостей

Судебное заседание пройдет в Федеральном суде Манхэттена, дата разбирательства пока не назначена.

Адвокаты Ширана при этом заявляют, что некоторые элементы песен, звучащие идентично в разных композициях, использовались повсеместно в определенный период времени.

Звёзды,Эд Ширан,
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