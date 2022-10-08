Продюсер раскрыл правду об отношениях Гагариной и Меладзе

Продюсер Сергей Лавров объяснил, почему композитор Константин Меладзе решил не продлевать контракт с певицей Полиной Гагариной. Известно, что Гагарина тяжело перенесла новость об отказе продления контракта. Но как отметил продюсер, Меладзе был вынужден это сделать для того, чтобы не загубить карьеру певицы.
«Он занимался продвижением Полины Гагариной. Если бы он захотел, то испортил ей жизнь. Она бы никогда не ушла в вольное плавание», — рассказал Лавров во время беседы с BLITZ+, раскрывая правду об отношениях знаменитостей.