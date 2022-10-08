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55 минут назад

Продюсер Лавров раскрыл правду об отношениях Гагариной и Меладзе

Слово и Дело

Продюсер Сергей Лавров объяснил, почему композитор Константин Меладзе решил не продлевать контракт с певицей Полиной Гагариной. Известно, что Гагарина тяжело перенесла новость об отказе продления контракта. Но как отметил продюсер, Меладзе был вынужден это сделать для того, чтобы не загубить карьеру певицы.

Продюсер раскрыл правду об отношениях Гагариной и Меладзе
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

«Он занимался продвижением Полины Гагариной. Если бы он захотел, то испортил ей жизнь. Она бы никогда не ушла в вольное плавание», — рассказал Лавров во время беседы с BLITZ+, раскрывая правду об отношениях знаменитостей.

Звёзды,Константин Меладзе,Полина Гагарина,Сергей Лавров,
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