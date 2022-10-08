Солист «Иванушек» Андреев объяснил, почему так и не стал отцом

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев рассказал, из-за чего не может иметь детей.

Причиной послужило трагическое событие, которое произошло во время ссоры с одним из гостей на юбилее группы. Андреев сильно ударился и повредил череп. Для восстановления ему приходилось принимать таблетки, которые в дальнейшем сделали певца бесплодным.