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36 минут назад

Солист «Иванушек» Андреев объяснил, почему так и не стал отцом

Слово и Дело

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев рассказал, из-за чего не может иметь детей.

Солист «Иванушек» Андреев объяснил, почему так и не стал отцом
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Причиной послужило трагическое событие, которое произошло во время ссоры с одним из гостей на юбилее группы. Андреев сильно ударился и повредил череп. Для восстановления ему приходилось принимать таблетки, которые в дальнейшем сделали певца бесплодным.

«Как-то у нас не удалось, хотя мы мечтали о доченьке», — рассказал Андреев в интервью YouTube-каналу «Отцыфровка»

Однако артист все-равно благодарен судьбе за то, что остался жив и здоров.

Звёзды,Кирилл Андреев,
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