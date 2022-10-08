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32 минуты назад

44-летняя Толкалина показала фигуру в купальнике в стойке на голове

Мослента

Фигуру в купальнике показала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), популярная актриса Любовь Толкалина.

44-летняя Толкалина показала фигуру в купальнике в стойке на голове
Фото: МослентаМослента

На опубликованном в личном аккаунте снимке 44-летняя знаменитость выполняет стойку на голове. Аналогичное видео-бумеранг она выложила в сторис.

«В мире, где все встало с ног на голову, нужно как-то держать баланс», — написала Толкалина.

Позаниматься йогой она решила у бассейна на острове на берегу Индийского океана, где сейчас отдыхает.

Фолловеры внешний вид, идею и выносливость кинозвезды оценили. «Какие красивые ножки», «Браво!», «Вы удивительная женщина! Вдохновляете меня», «Вопреки законам гравитации никакие части тела не падают вниз. Класс!» — написали они.

Звёзды,Любовь Толкалина,
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