Сколько знаменитости платят за пластические операции

3 октября телеведущая Алла Довлатова продемонстрировала результат новой пластической операции — подтяжки лба и век. 48–летняя звезда отметила, что стала выглядеть заметно моложе. «Вечерняя Москва» выяснила, как знаменитости преображают свою внешность.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

У Аллы все прилично

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По словам косметолога-дерматолога и пластического хирурга Наили Максименко, эндоскопическая подтяжка мышц, которую сделала Алла Довлатова, сейчас очень популярна.

— В том числе — подтяжка кожи лба и височной зоны. Это когда в костях черепа, грубо говоря, «просверливают» две ямки и подшивают туда кожу, крепя ее словно на крючки, — поясняет хирург. — Стоит это в среднем 250 тысяч рублей. Если нужно поднять еще и щеки — 450 тысяч рублей. Эффект недолгий, до пяти лет, потому что кожа не удаляется, а только подтягивается. Чем моложе человек, тем кожа более упруга и дольше сохранится результат. Кстати, операцию Алле Довлатовой сделали очень прилично!

Без границ

Для некоторых звезд пластическая хирургия становится своего рода зависимостью. Так, 42-летняя певица Слава в конце этого лета потратила три миллиона рублей на свою внешность: звезда сделала подтяжку лица, липосакцию рук, живота, ног, спины и подбородка.

— Вообще, пластика — дело такое: однажды начав, можно потом не остановиться, — призналась певица.

К слову, увлекается операциями не только слабый пол. 45-летний певец Николай Басков не раз обращался к хирургам. Чтобы избавиться от мешков под глазами, артист сделал блефаропластику (коррекцию формы век и разреза глаз. — «МВ»). А еще «натуральный блондин» заметно похудел. Эксперты оценивают его преображение более чем в 1,3 миллиона рублей.

Помаши ручкой

44-летняя певица Анна Семенович не стесняется рассказывать поклонникам о своих операциях. В этом году она решилась подтянуть овал лица — изменила форму подбородка. Цены на такую операцию начинаются от 115 тысяч рублей. Также Семенович сделала липосакцию рук, которая стоит около 90 тысяч рублей.

— У меня было две пластические операции. Результатом довольна. Мои руки стали подтянутые, стройные. Эта часть тела всегда была у меня проблемным местом — жировым депо. Липосакция — очень хорошее средство, которое позволяет с этим справиться, — поделилась Анна в соцсетях.

Ягодка опять!

Буквально молодеет на глазах и 67-летняя певица Лариса Долина. В этом году она шокировала поклонников: артистка невероятно постройнела и преобразилась. Эксперты утверждают, что Долина совсем недавно сделала подтяжку лица и шеи, а также изменила форму верхнего века. При этом нижние веки остались натуральными. Благодаря шлифовке лица ее кожа засияла. Губы стали пухлыми, а брови подтянутыми за счет геля. Специалисты оценивают такую работу не в один миллион рублей.

Будь начеку