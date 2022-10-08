Звезды, предпочитающие зимовать за границей

С наступлением холодов многие знаменитости покуют чемоданы и улетают греться под теплым солнцем.

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Рита Дакота

Участница «Фабрики звезд» уже несколько лет подряд зимует на Бали. Этот остров она называет своим «местом силы». Раньше она проводила там зимние каникулы с Владом Соколовским. И после развода с артистом она не перестает нарушать традицию. Теперь она путешествует со своим новым избранником, Федором Белогаем и докой Мией от Соколовского. Кстати, после примирения, бывшие супруги дружат семьями.

Влад Соколовский

Бывший муж Риты Дакоты тоже не перестает зимовать на Бали. Только теперь его сопровождает Ангелина Суркова и их общий сын Дэвид. Кроме того, возлюбленные не только зимой прилетают на остров, но и летом. Стоит отметить, что здесь же молодой человек сделал предложение Ангелине. И руку и сердце Дакоты он тоже просил на Бали.

Оксана Самойлова

А эта звездная семья не только зимует в разных частях мира, но и путешествует круглогодично. Вот, например, в прошлом году, Оксана Самойлова с Джиганом и четырьмя детьми начали свой зимний сезон в Мексике, потом отправились на Багамы и завершили отдых в Дубай. Но если посмотреть социальные сети Оксаны, то создается впечатление, будто семья в Москве почти не появляется.

Анфиса Чехова

Анфиса Чехова та еще путешественница. Не так давно она призналась, что не может долгое время жить в одном месте, поэтому частенько улетает в другие страны для смены обстановки. Новый год она, конечно, встретила в родной стране, но вскоре вновь улетела в теплые края. «Я не люблю зиму, поэтому, при любой возможности отправляюсь в лето», — призналась телеведущая.

Елена Перминова