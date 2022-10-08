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1 час назад

Яна Рудковская задумалась о пятом ребенке

New Magazine

Рудковская и Плющенко планируют еще одного ребенка.

Яна Рудковская задумалась о пятом ребенке
Фото: New MagazineNew Magazine

На днях Яна Рудковская сообщила в одном из интервью, что снова хочет стать матерью. Якобы, инициативу в этом вопросе проявил первый Евгений Плющенко. «Говорит, что нам нужен еще один ребенок. Наши желания совпадают. Очень хотелось бы. У меня остались еще две замороженные яйцеклетки. Как раз на одну попытку. Мечтаем о девочке. Но это если Бог даст», — призналась Рудковская.

Яна отмечает, что все ее сыновья отлично ладят друг с другом. Разница в возрасте между детьми не помеха. Опыт воспитания у нее огромный, продюсер и бизнес-леди воспитала четверых сыновей, «настоящих мужчин».

Напомним, Рудковская является матерью 21-летнего Андрея, 20-ленего Николая, 9-летнего Александра и 2-летнего Арсения. Из них Александр и Арсений — общие дети Яны и Евгения. Двое взрослых сыновей — от первого брака с бизнесменом Виктором Батуриным. Как отметила родительница, парни уже давно живут отдельно, но на выходных охотно проводят время в компании своей большой семьи.

И если Сашу она родила сама, то за Арсением пара обращалась к услугам суррогатной матери. Продюсер не стала скрывать, что мальчика родила суррогатная мать, не побоявшись нападок хейтеров. Забеременеть самостоятельно у Яны никак не получалось. Она перенесла несколько попыток ЭКО, которые стали сильным стрессом для организма, и в какой-то момент врачи настоятельно посоветовали звездной пациентке прекратить себя мучить. Родившийся Арсений оказался очень похож на Яну и своего старшего братика Сашу. Однако, несмотря на такое количество сложностей, Яна снова мечтает стать матерью.

Звёзды,Виктор Батурин,Яна Рудковская,Евгений Плющенко,
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