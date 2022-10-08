Бородина объяснила, кто «тот самый мужчина из видео»

Сегодня утром все СМИ пестрили заголовками о том, что Ксения Бородина показа своего бойфренда. Теледива вышла вместе с незнакомцем в магазин « Гарри Поттера ». Во время прогулки по ТЦ мужчина постоянно удивлялся ценам на игрушки.

В Сети удивились, почему ее мужчина такой впечатлительный и меркантильный. Но некоторые и порадовались за Бородину. Якобы теледива, наконец, устроила личную жизнь и может спокойно, не скрываясь от публики, гулять по Москве. Весь день Ксения никак не комментировала новость. Однако ее терпение лопнуло. Теледива посвятила около пяти stories, в которых высмеяла происходящее. Она объяснила, что тот самый мужчина — её директор Лев, с которым она работает уже 10 лет.