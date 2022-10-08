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54 минуты назад

Бородина объяснила, кто «тот самый мужчина из видео»

Popcake.tv

Сегодня утром все СМИ пестрили заголовками о том, что Ксения Бородина показа своего бойфренда. Теледива вышла вместе с незнакомцем в магазин «Гарри Поттера». Во время прогулки по ТЦ мужчина постоянно удивлялся ценам на игрушки.

Бородина объяснила, кто «тот самый мужчина из видео»
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

«Цены тут, конечно, раза в три выше, чем в обычных…» — твердил без конца мужчина.

В Сети удивились, почему ее мужчина такой впечатлительный и меркантильный. Но некоторые и порадовались за Бородину. Якобы теледива, наконец, устроила личную жизнь и может спокойно, не скрываясь от публики, гулять по Москве. Весь день Ксения никак не комментировала новость. Однако ее терпение лопнуло. Теледива посвятила около пяти stories, в которых высмеяла происходящее. Она объяснила, что тот самый мужчина — её директор Лев, с которым она работает уже 10 лет.

Звёзды,Ксения Бородина,Гарри Поттер,
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