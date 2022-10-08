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2 часа назад

Киркоров рассказал о смерти новорожденной дочери: «Я видел дочку в инкубаторе»

Popcake.tv

На днях отец Филиппа Киркорова стал гостем шоу «Секрет на миллион». Несмотря на то, что артисту сейчас 90 лет, он сохраняет бодрость тела и крепкую память. Это позволяет ему ходить на телешоу и давать интервью.

Бедрос Киркоров рассказал о смерти новорожденной дочери
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

Бедрос Киркоров поделился с Лерой Кудрявцевой трагедией, которая произошла двадцать лет назад. Оказалось, что в 2002 году его возлюбленная подарила ему дочь. Однако после рождения у малышки не раскрылось легкое. Врачи не смогли спасти новорожденную. Вскоре она умерла. Это история очень для него болезненная для Бедроса. Он рассказывал об этом с трудом.

«Очень хотели ребенка. Я видел дочку в инкубаторе», — дрожащим голосом рассказал Киркоров.

Он хотел называть малышку Ксенией, что противоречило уставу их семьи. Бедрос считает, что за это их наказала жизнь. Смерть малышки тяжело воспринимает и Филипп Киркоров. Отец долго скрывал от артиста, что у него родилась сестренка. Бедрос рассказал исполнителю только тогда, когда малышка уже родилась.

«Я тогда очень ругался и кричал на отца. Ситуация была непростой. Люда забеременела после сорока лет, был высокий риск. Ведь можно было привезти ее в Москву…», — грустит артист.

Пережить потерю ему было сложно. Он до сих пор не побывал на ее могиле, а ведь прошло уже двадцать лет.

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