Жена Ивлева выкладывает фото в нижнем белье с разрешения мужа

Самый известный шеф-повар страны ответил журналистам на интересующий всех вопрос. Он рассказал, почему его жена выкладывает в Сеть фотографии в нижнем белье, передает «Вокруг ТВ»
«Она выставляет свои фотографии не только в купальниках, но и бывает даже в нижнем белье. Как до рождения ребенка, так и после этого. Во-первых, она красивая, во-вторых, ей есть, что показать, в-третьих, запретов никаких вообще не было, потому что девушка она самостоятельная и дает себе отчет в том, что показывает», – пояснил Ивлев.
Ивлев признавался, что и сам иногда не прочь пофотографировать жену в пикантном виде. Шеф считает, что в каждой семье могут быть свои правила. У них вот такие.