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1 час назад

Жена Ивлева выкладывает фото в нижнем белье с разрешения мужа

Слово и Дело

Самый известный шеф-повар страны ответил журналистам на интересующий всех вопрос. Он рассказал, почему его жена выкладывает в Сеть фотографии в нижнем белье, передает «Вокруг ТВ»

Жена Ивлева выкладывает фото в нижнем белье с разрешения мужа
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

«Она выставляет свои фотографии не только в купальниках, но и бывает даже в нижнем белье. Как до рождения ребенка, так и после этого. Во-первых, она красивая, во-вторых, ей есть, что показать, в-третьих, запретов никаких вообще не было, потому что девушка она самостоятельная и дает себе отчет в том, что показывает», – пояснил Ивлев.

Ивлев признавался, что и сам иногда не прочь пофотографировать жену в пикантном виде. Шеф считает, что в каждой семье могут быть свои правила. У них вот такие.

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