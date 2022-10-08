Жена Ивлева выкладывает фото в нижнем белье с разрешения мужа

«Она выставляет свои фотографии не только в купальниках, но и бывает даже в нижнем белье. Как до рождения ребенка, так и после этого. Во-первых, она красивая, во-вторых, ей есть, что показать, в-третьих, запретов никаких вообще не было, потому что девушка она самостоятельная и дает себе отчет в том, что показывает», – пояснил Ивлев.