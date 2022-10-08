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1 час назад

Супруга Уилла Смита расскажет в мемуарах о сложном браке с актером

Мир24

Осенью 2023 года выйдут в свет мемуары жены актера Уилла Смита, сообщает издание People.

Супруга Уилла Смита расскажет в мемуарах о сложном браке с актером
Фото: Мир24Мир24

В книге Джада Пинкетт-Смит рассказала о своем взрослении в семье наркоманов. Несмотря на жизненные трудности, ей удалось стать подающей надежды студенткой театрального училища и построить карьеру. Среди самых мрачных моментов ее жизни стала торговля наркотиками.

В автобиографии Джада также рассказала о дружбе с рэпером Тупаком Шакуром и об отношениях со Смитом. В описании книги их брак назван «сложным».

Джада и Уилл поженились в 1997 году. У них есть двое общих детей.

Звёзды,Уилл Смит,
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