Супруга Уилла Смита расскажет в мемуарах о сложном браке с актером

Осенью 2023 года выйдут в свет мемуары жены актера Уилла Смита, сообщает издание People.
В книге Джада Пинкетт-Смит рассказала о своем взрослении в семье наркоманов. Несмотря на жизненные трудности, ей удалось стать подающей надежды студенткой театрального училища и построить карьеру. Среди самых мрачных моментов ее жизни стала торговля наркотиками.
В автобиографии Джада также рассказала о дружбе с рэпером Тупаком Шакуром и об отношениях со Смитом. В описании книги их брак назван «сложным».
Джада и Уилл поженились в 1997 году. У них есть двое общих детей.