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32 минуты назад

Солистка дуэта "2Маши" Зайцева назвала причину творческой паузы

Газета.Ruиещё 3

Участницы поп-группы «2Маши» Мария Шейх и Мария Зайцева прокомментировали приостановку творческой деятельности дуэта. В подписи к видеообращению на своей странице в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) Зайцева сообщила, что причиной расставания с Шейх стал «результат исключительно внутреннего конфликта».

Солистка дуэта "2Маши" назвала причину творческой паузы
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Хочу попросить у вас прощения. Я знаю, что мы для вас были чем-то большим, чем просто классные песни. Я каждый день читаю ваши вопросы с непониманием того, что происходит. Я понимаю, что неведение наносит вред, — сказала Зайцева. — Я найду в себе силы и обязательно вам расскажу подробнее, что случилось. Мне сейчас тяжело это сделать из-за отсутствия моральных сил, потому что уровню моего недоумения нет предела».

Артистка также отметила, что «еще капля — и ее титаническое терпение, которым пользовались все это время, лопнет».

В комментариях к посту коллеги отметилась Шейх: «Никакие права у Марии Зайцевой никто не отбирает, и никто не отменяет ее заслуг».

7 октября группе «2Маши» исполнилось 7 лет. Исполнительницы познакомились на отдыхе в Таиланде в январе 2014 года и решили создать дуэт. Они записали два студийных альбома «Теперь нас двое» и «Теперь нас много», а также мини-альбом «Всем нашим». Самыми известными песнями дуэта стали «Босая», «Мама, я танцую» и «Красное / Белое». В 2022 году группа объявила о творческой паузе.

Звёзды,Мария Зайцева,
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