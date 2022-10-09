Солистка дуэта "2Маши" назвала причину творческой паузы

«Хочу попросить у вас прощения. Я знаю, что мы для вас были чем-то большим, чем просто классные песни. Я каждый день читаю ваши вопросы с непониманием того, что происходит. Я понимаю, что неведение наносит вред, — сказала Зайцева. — Я найду в себе силы и обязательно вам расскажу подробнее, что случилось. Мне сейчас тяжело это сделать из-за отсутствия моральных сил, потому что уровню моего недоумения нет предела».