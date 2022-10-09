Виктория Дайнеко показала нового избранника

Сфотографировалась Дайнеко со своим избранником в кинотеатре на премьере корейского фильма «Решение уйти». Певица ранее уже появлялась с новым спутником на публике. Тогда она рассказала, что их знакомство произошло в Сети. При этом мужчина далек от мира шоу-бизнеса и предпочитает лишний раз не светиться перед камерами.