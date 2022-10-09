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3 часа назад

Виктория Дайнеко показала нового избранника

Слово и Дело

Победительница «Фабрики звёзд-5» Виктория Дайнеко выложила в соцсети фотографию вместе с новым возлюбленным. Об этом сообщил Telegram-канал «Новости Шоу-Бизнеса».

Виктория Дайнеко показала нового избранника
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Сфотографировалась Дайнеко со своим избранником в кинотеатре на премьере корейского фильма «Решение уйти». Певица ранее уже появлялась с новым спутником на публике. Тогда она рассказала, что их знакомство произошло в Сети. При этом мужчина далек от мира шоу-бизнеса и предпочитает лишний раз не светиться перед камерами.

Напомним, первым мужем Дайнеко был барабанщик Дмитрий Клейман. В браке с музыкантом артистка родила дочь Лидию, которой сейчас семь лет.

Звёзды,Дмитрий Клейман,Виктория Дайнеко,
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