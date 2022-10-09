Жизель Бундхен не простила мужу возвращения в спорт

Похоже, шоу-бизнес теряет одну из самых красивых и образцовых семей. Источник фото: nbcnews.comСегодня уже не секрет, что модель Жизель Бундхен и футболиста Том Брэди полным ходом готовятся к разводу.

Фото: Inc-News Inc-News

Оказалось, что, несмотря на общих детей, они уже почти полгода не живут вместе, и главным камнем преткновения стало возобновление Томом спортивной карьеры.

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Как сообщают американские таблоиды со ссылкой на знакомых семьи, Жизель в свое время ради детей оставила свою карьеру и требовала того же от мужа. Тот ушел из спорта, но затем вернулся. Жизель сочла это предательством. При этом большинство их друзей отказываются понимать Бундхен.

«Подумайте – у них была чудесная жизнь, у них дети, достаток, бизнес. Жизель решила заниматься домом, а для Тома – успешного игрока в американский футбол – тоже была своя ниша. И вот теперь его поставили перед таким неоправданно жестоким выбором», - рассказывает один из друзей.

«Жизель руководит разводом, Жизель руководит разрушением их семьи. Она требовала, чтобы Том проводил с детьми столько же времени, что и она. Нельзя диктовать мужчине такие условия, если хочешь сохранить семью. Жизель не хочет. Она просто не смогла простить ему, что он не может жить без спорта», - рассказал еще один знакомый пары.

И ведь действительно, даже некоторые поклонницы, сами будучи мамами, не совсем понимают позицию Жизель. Пара явно не бедствовала, оба супруга за свою карьеру заработали много миллионов, которые теперь вложены в дело и приносят стабильную прибыль. Зачем, если мужчина хочет заниматься любимым делом, держать его возле своей юбки?