«Безноженька на паперти»: Свиридова отказала в помощи онкобольному продюсеру

Исполнительница хита «Розовый фламинго» Алена Свиридова отказала в помощи бывшему продюсеру Юрию Репяхе. Об этом он рассказал в эфире программы «Ты не поверишь» на НТВ.

Продюсер ослеп на один глаз в результате несчастного случая, а не так давно ему поставили диагноз – рак гортани третьей стадии. В данный момент мужчине помогает волонтер Дмитрий Обручев. Он перевез экс-продюсера Свиридовой в монастырь. Несмотря на то, что артистка в курсе о злоключениях бывшего коллеги, она все равно отказывает ему в помощи.