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2 часа назад

«Безноженька на паперти»: Свиридова отказала в помощи онкобольному продюсеру

Слово и Дело

Исполнительница хита «Розовый фламинго» Алена Свиридова отказала в помощи бывшему продюсеру Юрию Репяхе. Об этом он рассказал в эфире программы «Ты не поверишь» на НТВ.

«Безноженька на паперти»: Свиридова отказала в помощи онкобольному продюсеру
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Продюсер ослеп на один глаз в результате несчастного случая, а не так давно ему поставили диагноз – рак гортани третьей стадии. В данный момент мужчине помогает волонтер Дмитрий Обручев. Он перевез экс-продюсера Свиридовой в монастырь. Несмотря на то, что артистка в курсе о злоключениях бывшего коллеги, она все равно отказывает ему в помощи.

Все из-за того, что продюсер, по словам Свиридовой, просит помощи у нее последние 20 лет. Мужчине не идет образ «безноженьки на паперти», констатировала артистка.

Звёзды,Алена Свиридова,
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