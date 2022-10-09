Резник потерял миллион из-за отъезда Пугачевой

Когда-то певица Алла Пугачева и поэт Илья Резник были близкими друзьями. Он написал для нее множество песен, которые стали популярными. Однако после отъезда артистки из России он остался буквально ни с чем.
«То, что песни Пугачевой перестали крутить на радиостанциях, для меня ужасная новость. Отчисления авторов уменьшились в шесть раз. И этот процесс необратим», – заявил Резник.
На днях песни Пугачевой и еще нескольких артистов сняли с радиоэфиров. Илья Резник является автором свыше 70 композиций, исполняемых Примадонной. Поэт потерял около миллиона рублей. При этом, отмечает Резник, у самой Пугачевой ничего не меняется.
Автор песен уверен, что у нее и других таких артистов все равно будут корпоративы. Также Илья Резник заявил, что еле сводит концы с концами. По его словам, кроме авторских отчислений, у него нет другого дохода. Поэт залез в долги и не знает, где брать деньги, передает «Комсомольская правда». Ранее «ФедералПресс» писал, что названа возможная причина отъезда Аллы Пугачевой.