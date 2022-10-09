Резник потерял миллион из-за отъезда Пугачевой

Когда-то певица Алла Пугачева и поэт Илья Резник были близкими друзьями. Он написал для нее множество песен, которые стали популярными. Однако после отъезда артистки из России он остался буквально ни с чем.

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«То, что песни Пугачевой перестали крутить на радиостанциях, для меня ужасная новость. Отчисления авторов уменьшились в шесть раз. И этот процесс необратим», – заявил Резник.

На днях песни Пугачевой и еще нескольких артистов сняли с радиоэфиров. Илья Резник является автором свыше 70 композиций, исполняемых Примадонной. Поэт потерял около миллиона рублей. При этом, отмечает Резник, у самой Пугачевой ничего не меняется.