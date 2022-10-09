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1 час назад

Стас Пьеха сообщил о неприязни своей звездной бабушки к публичным мероприятиям

Слово и Дело

Коронавирус вынудил певицу Эдиту Пьеху сильно ограничить круг общения и вести закрытый образ жизни. Народная артистка СССР отменила все выступления и поселилась в загородном доме вместе с прислугой.

Стас Пьеха сообщил о неприязни своей звездной бабушки
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Кое-какие подробности из жизни 85-летней звезды раскрыл ее внук Стас Пьеха. По его словам, бабушка пережила многое и отдала всю себя зрителю, теперь можно и на покой в тихом уединенном месте.

«Это ее право — не устраивать торжеств. Мне кажется, Эдита уже давно не хочет, чтобы ее день рождения отмечали с размахом», — отметил певец.

Однако в этом году к звезде российской эстрады приехал внук и другие родственники и близкие. Несмотря на затворнический образ жизни, Пьеха была рада видеть знакомые лица.

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