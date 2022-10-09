Мария Кравцова рассказала, с чего лучше начинать день

Как известно, день начинается с утра и от того, как вы его проведете, зависит, удачно ли сложится ваш день. На днях блогер Мария Кравцова рассказала, что лучше сделать, чтобы обрести почву под ногами на весь день!

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Сегодня многие находятся в стрессе, пытаясь понять, какая жизнь нас ждет в будущем. Увеличилось количество обращений к психологам, люди хотят снять тревожность и помочь близким. Ведь никто не отменял работу и ежедневные заботы — нужно отвести детей в сад или школу, собрать им полезный завтрак, вовремя показать к врачу, а еще впереди нас ждет сезон простудных заболеваний, что тоже добавит забот.

Специалисты утверждают, что привычные рутинные дела помогают психике справляться со стрессом. Если мы ложимся спать в одно и то же время, выделяем 10-15 минут на спокойный завтрак, принимаем назначенные витамины и находим время на хобби, мы становимся более работоспособными и можем эффективнее справляться с трудностями, которые ежедневно добавляет нам мир.