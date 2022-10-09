Звезда "Сладкой жизни" сравнила москвичей с петербуржцами

Российская актриса Лукерья Ильяшенко, известная по сериалу «Сладкая жизнь», сравнила москвичей и петербуржцев. Она заявила, что жители двух городов отличаются только названием. Слова артистки передает «Москвич Mag».

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«"Москвич" начинается с буквы М, "петербуржец" — с буквы П. Люди более или менее везде одинаковые, хорошие и плохие одновременно», — пояснила Ильяшенко.

В августе Лукерья рассказала о преимуществах Санкт-Петербурга перед Москвой. Она отметила красивую архитектуру Петербурга c характерными старинными зданиями и призналась, что архитектура в столице ее раздражает. Ильяшенко не исключает, что в будущем приобретет в Петербурге квартиру. При этом московский темп жизни актрисе ближе, чем петербургский.