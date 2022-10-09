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1 час назад

Известная актриса сравнила москвичей с петербуржцами

Lenta.ruиещё 1

Российская актриса Лукерья Ильяшенко, известная по сериалу «Сладкая жизнь», сравнила москвичей и петербуржцев. Она заявила, что жители двух городов отличаются только названием. Слова артистки передает «Москвич Mag».

Звезда "Сладкой жизни" сравнила москвичей с петербуржцами
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«"Москвич" начинается с буквы М, "петербуржец" — с буквы П. Люди более или менее везде одинаковые, хорошие и плохие одновременно», — пояснила Ильяшенко.

В августе Лукерья рассказала о преимуществах Санкт-Петербурга перед Москвой. Она отметила красивую архитектуру Петербурга c характерными старинными зданиями и призналась, что архитектура в столице ее раздражает. Ильяшенко не исключает, что в будущем приобретет в Петербурге квартиру. При этом московский темп жизни актрисе ближе, чем петербургский.

Ранее спортивный блогер Алексей Столяров рассказал о страхе перед переездом из Петербурга в Москву. Он переживал, что столица окажется слишком «сильным» городом, однако опасения не оправдались — как отметил Столяров, в Москве, так же как в других городах, есть и сильные, и слабые люди.

Звёзды,Алексей Столяров,Лукерья Ильяшенко,
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