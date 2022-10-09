Джанабаева стала выглядеть как 64-летняя Мадонна

Молодая жена Валерия Меладзе Альбина Джанабаева недавно появилась на модном мероприятии, на показе дизайнера Анастасии Задориной, где репортёры успели сделать несколько кадров с супругой продюсера.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Когда фотографии дошли до пабликов, пользователи сети пришли в настоящий шок, потому что не смогли узнать в женщине на изображениях Альбину Джанабаеву. Скорее, она походила на 64 летнюю Мадонну (Madonna) — провокационную звезду американского интернета.

Портал «СтарХит» решил узнать, прибегала ли девушка к каким-либо косметическим процедурам, которые могли бы изменить черты её лица до неузнаваемости. Для этого представители ресурса связались с пластическим хирургом Лией Гавашели.

Эксперт в деталях разобрала фото Альбины и сделала предположение, что лицо Джанабаевой претерпело не одну процедуру, однако, это неудивительно. По словам врача, девушка делает все то же самое, что делают и другие женщины в её возрасте.