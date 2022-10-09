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1 час назад

Жена Меладзе Джанабаева переборщила с филлерами и стала выглядеть как 64-летняя Мадонна

Popcake.tvиещё 1

Молодая жена Валерия Меладзе Альбина Джанабаева недавно появилась на модном мероприятии, на показе дизайнера Анастасии Задориной, где репортёры успели сделать несколько кадров с супругой продюсера.

Джанабаева стала выглядеть как 64-летняя Мадонна
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

Когда фотографии дошли до пабликов, пользователи сети пришли в настоящий шок, потому что не смогли узнать в женщине на изображениях Альбину Джанабаеву. Скорее, она походила на 64 летнюю Мадонну (Madonna) — провокационную звезду американского интернета.

Портал «СтарХит» решил узнать, прибегала ли девушка к каким-либо косметическим процедурам, которые могли бы изменить черты её лица до неузнаваемости. Для этого представители ресурса связались с пластическим хирургом Лией Гавашели.

Эксперт в деталях разобрала фото Альбины и сделала предположение, что лицо Джанабаевой претерпело не одну процедуру, однако, это неудивительно. По словам врача, девушка делает все то же самое, что делают и другие женщины в её возрасте.

«В первую очередь, это инъекционные методики — по всей видимости, ботулотоксин, потому что у нее изменилось выражение лица и положение бровей. В дополнение к ботоксу она прибегала к филлерам на основе гиалуроновой кислоты, причем сделаны они не очень гармонично, так как нарушены пропорции лица», — отметила Гавашели.

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