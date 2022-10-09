Зоя Бербер сравнила москвичей и жителей регионов

Актриса Зоя Бербер, получившая популярность благодаря сериалу «Реальные пацаны», сравнила москвичей и жителей регионов.Бербер предположила, что люди в регионах более счастливые и довольные жизнью, чем в столице. Однако есть и исключения.
«Почему? Да у них элементарно больше времени на это. Хотя и в Москве есть счастливые люди, например я!» — высказалась артистка в интервью «Мосленте».
Она подчеркнула, что в больших городах люди погружены в работу. Актриса добавила, что жители столицы буквально живут в офисах.