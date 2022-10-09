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1 час назад

Зоя Бербер сравнила москвичей и жителей регионов

Слово и Дело

Актриса Зоя Бербер, получившая популярность благодаря сериалу «Реальные пацаны», сравнила москвичей и жителей регионов.Бербер предположила, что люди в регионах более счастливые и довольные жизнью, чем в столице. Однако есть и исключения.

Зоя Бербер сравнила москвичей и жителей регионов
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

«Почему? Да у них элементарно больше времени на это. Хотя и в Москве есть счастливые люди, например я!» — высказалась артистка в интервью «Мосленте».

Она подчеркнула, что в больших городах люди погружены в работу. Актриса добавила, что жители столицы буквально живут в офисах.

Звёзды,Зоя Бербер,
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