"Ждет малыша": Рудковская выдала "секрет" Киркорова

На недавней встрече с Филиппом Киркоровым Яна Рудковская появилась с миниатюрной собачкой, которая очаровала короля эстрады. Артист получил столько ярких впечатлений от маленького животного, что начал вымаливать свою звёздную подругу, чтобы она подарила ему эту кроху.

«Боже! Какой милый! Я таких собачек не видел в жизни. Яна! Яна! Подари мне такого, подари мне его! Ой какая, я хочу такую! Хочу с ней ездить на гастроли, она будет напоминать мне о Яне!» — неустанно восклицал Филипп Бедросович, явно готовый на пополнение в семействе.

Супруга фигуриста улыбалась, видя, как певец умиляется над щенком. Она не отказала ему в просьбе подарить собаку, но добавила, что конкретно у этого щенка уже есть хозяин. Кажется, что Филиппа совсем не смущает, что с новым питомцем в доме прибавится хлопот. Однако, будем честными, делать все самому королю не придётся. У звезды есть помощники по дому, которые, скорее всего, и возьмут на себя обязанность по уходу за новым животным, если Филипп всерьёз захочет приютить какую-нибудь милую собачку.