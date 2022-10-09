Кристина Орбакайте отменяет концерты в России

Известная российская певица Кристина Орбакайте сейчас находится не в России. Судя по всему, возвращаться в страну она не собирается, ведь ее концерты массово отменяются.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Звезда принимала участие в спектаклях театра «Современник», однако театр снял свои афиши, так как певица не сможет принять участие в представлениях.

Новогодние концерты Кристины также отменили. Они приносили певице хорошую прибыль, поэтому для их отмены у нее должны быть веские основания, такие, как нежелание возвращаться в Россию.