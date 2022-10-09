Вдова Кобзона рассказала, почему Моисеев вел затворническую жизнь

Покойный Борис Моисеев в последние годы был затворником, так как стеснялся своей внешности. Об этом сообщила вдова Иосифа Кобзона Нелли.

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По ее словам, артист заметно поправился после перенесенных инсультов. Также первый инсульт парализовал левую часть лица и верхнюю губу, вызвав проблемы с речью.

— Стеснялся своего вида! Он немножко поправился… В последний раз мне Горох назначил с ним телефонную связь, но что-то не получилось. И мы с ним не смогли поговорить, — рассказала она в интервью телеканалу НТВ.

Борис Моисеев ушел из жизни 27 сентября в возрасте 69 лет. Его похоронили на Троекуровском кладбище в Москве в воскресенье, 2 октября. На похороны артиста собрались многие деятели культуры.