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1 час назад

Вдова Иосифа Кобзона рассказала, почему Моисеев вел затворническую жизнь

Вечерняя Москваиещё 2

Покойный Борис Моисеев в последние годы был затворником, так как стеснялся своей внешности. Об этом сообщила вдова Иосифа Кобзона Нелли.

Вдова Кобзона рассказала, почему Моисеев вел затворническую жизнь
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По ее словам, артист заметно поправился после перенесенных инсультов. Также первый инсульт парализовал левую часть лица и верхнюю губу, вызвав проблемы с речью.

— Стеснялся своего вида! Он немножко поправился… В последний раз мне Горох назначил с ним телефонную связь, но что-то не получилось. И мы с ним не смогли поговорить, — рассказала она в интервью телеканалу НТВ.

Борис Моисеев ушел из жизни 27 сентября в возрасте 69 лет. Его похоронили на Троекуровском кладбище в Москве в воскресенье, 2 октября. На похороны артиста собрались многие деятели культуры.

До этого брат Моисеева заявил, что к смерти певца причастен его арт-директор Сергей Горох. По утверждению родственника артиста, Горох намеренно делал все, чтобы тот скончался.

Звёзды,Борис Моисеев,Иосиф Кобзон,
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