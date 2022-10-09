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1 час назад

Певица Азиза готовится к венчанию с мужем-итальянцем после ссор и расставаний

Слово и Дело

Певица Азиза сообщила о планах обвенчаться со своим супругом – итальянцем Алессандро Лортэ. Паре пришлось пройти через многочисленные трудности, поскольку артистка не могла подарить молодому мужу ребенка, что сильно ее волновало. Однако теперь пара готовится к важному шагу.

Певица Азиза готовится к венчанию с мужем-итальянцем
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

«Мы с Алессандро говорили о венчании еще до похода в ЗАГС. Но обстоятельства не складывались: то мы хотели, чтобы в семье появился ребенок, то многочисленные церковные праздники не позволяли нам обвенчаться в те дни, в которые мы хотели, то я платье не успевала подготовить. Теперь же никаких преград нет», – поделилась Азиза с «МК».

Пара уже выбрала дату для венчания. Церемония состоится поздней весной, ближе к лету. Азиза благодарна супругу, что он пошел на многочисленные жертвы ради нее, оставив работу в Испании.

Гармонию в отношениях паре удалось наладить благодаря тому, что Азиза учится на психолога. По словам певицы, с каждым днем Алессандро становится сильнее и увереннее, благодаря чему она осознает, что рядом с ней находится не мальчишка, а настоящий мужчина.

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