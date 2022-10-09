Певица Азиза готовится к венчанию с мужем-итальянцем

«Мы с Алессандро говорили о венчании еще до похода в ЗАГС. Но обстоятельства не складывались: то мы хотели, чтобы в семье появился ребенок, то многочисленные церковные праздники не позволяли нам обвенчаться в те дни, в которые мы хотели, то я платье не успевала подготовить. Теперь же никаких преград нет», – поделилась Азиза с «МК».