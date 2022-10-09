Эвелина Бледанс рассказала о своих новых отношениях

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс подтвердила, что находится в отношениях с новым возлюбленным. Слухи о новом мужчине Бледанс ходят уже давно. По информации СМИ, возлюбленный актрисы даже смог подружиться с особенным ребенком звезды.
В беседе с PopCornNews артистка подтвердила, что находится в отношениях, и раскрыла подробности их совместной жизни.
«Конечно, нужно стараться не забрасывать свою личную жизнь. Я человек активный, у меня много съемок, спектаклей, концертов, социальной работы. Иногда в суматохе начинаю думать: "Ой, а где же тот день, который я проведу с любимым мужчиной?" Такие дни очень важно устраивать. Как правило, у меня это получается сделать тогда, когда я вместо встреч с подругами иду к своему мужчине», — сообщила знаменитость.
Ранее журналисты писали, что Бледанс собирается замуж в четвертый раз, а ее новым избранником может быть телеведущий Артур Цветков, известный публике как Арчи.