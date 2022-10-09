Эвелина Бледанс рассказала о своих новых отношениях

«Конечно, нужно стараться не забрасывать свою личную жизнь. Я человек активный, у меня много съемок, спектаклей, концертов, социальной работы. Иногда в суматохе начинаю думать: "Ой, а где же тот день, который я проведу с любимым мужчиной?" Такие дни очень важно устраивать. Как правило, у меня это получается сделать тогда, когда я вместо встреч с подругами иду к своему мужчине», — сообщила знаменитость.