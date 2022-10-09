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3 часа назад

Литвинова сообщила о первом концерте эмигрировавшей из России Земфиры

Lenta.ruиещё 2

Первый концерт эмигрировавшей из России Земфиры состоится 9 октября на Кипре. Об этом в своем Telegram-канале сообщила близкая подруга певицы Рената Литвинова.

Литвинова анонсировала первый концерт Земфиры после отъезда из РФ
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Встретимся (...) на первом концерте Земфиры в туре — в Лимассоле», — написала в блоге актриса и режиссер.

Первое выступление Земфиры пройдет в рамках Borderline Tour 2022. Планировалось, что концерт состоится на баскетбольной арене Apollon. Но желающих попасть на концерт оказалось так много, что мероприятие перенесли на более внушительную площадку — в Спортивный центр Спироса Киприану, уточнили «Известия».

Реклама концерта Земфиры сообщала: «За определенный период в жизни артистки произошло немало событий и переживаний, которые нашли свое отражение в пластинке "Бордерлайн". Название альбома означает пограничное состояние личности, так что, возможно, для творчества Земфиры эта пластинка и серия концертов станут своего рода поворотной точкой».

Стоимость билетов на концерт варьируется от 50 до 180 евро (2999–10 796 рублей, по курсу 8 октября).

Ранее певица выпустила мини-альбом «Земфира от Луки». В альбом вошли четыре песни — «II», «Время не щадит», «Апероль» и «Мой друг».

Звёзды,Рената Литвинова,
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