Литвинова анонсировала первый концерт Земфиры после отъезда из РФ

Первый концерт эмигрировавшей из России Земфиры состоится 9 октября на Кипре. Об этом в своем Telegram-канале сообщила близкая подруга певицы Рената Литвинова.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

«Встретимся (...) на первом концерте Земфиры в туре — в Лимассоле», — написала в блоге актриса и режиссер.

Первое выступление Земфиры пройдет в рамках Borderline Tour 2022. Планировалось, что концерт состоится на баскетбольной арене Apollon. Но желающих попасть на концерт оказалось так много, что мероприятие перенесли на более внушительную площадку — в Спортивный центр Спироса Киприану, уточнили «Известия».

Реклама концерта Земфиры сообщала: «За определенный период в жизни артистки произошло немало событий и переживаний, которые нашли свое отражение в пластинке "Бордерлайн". Название альбома означает пограничное состояние личности, так что, возможно, для творчества Земфиры эта пластинка и серия концертов станут своего рода поворотной точкой».

Стоимость билетов на концерт варьируется от 50 до 180 евро (2999–10 796 рублей, по курсу 8 октября).