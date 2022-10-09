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47 минут назад

Хирург Гавашели прокомментировала изменения внешности Джанабаевой

Вечерняя Москва

Пластический хирург Лия Гавашели оценила изменения внешности певицы Альбины Джанабаевой после применения уколов красоты.

Хирург оценила изменения внешности Джанабаевой
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— У филлеров на основе гиалуроновой кислоты есть обратная сторона медали: они накапливают и притягивают воду. Соответственно, лицо вместе с ботулотоксином становится отечным, — сказала эксперт.

Накануне артистка появилась на модном показе дизайнера Анастасии Задориной. Опубликованные в Сети снимки исполнительницы удивили поклонников.

Многие пользователи отметили, что 43-летняя Джанабаева теперь внешне напоминает 64-летнюю Мадонну, передает StarHit.

До этого певица Лариса Долина резко отреагировала в Сети на оскорбления хейтеров, нелестно отозвавшихся о ее внешности. 67-летняя Долина выложила в соцсети снимок, на котором предстала в коротких шортах.

Артистка на фото находится в прекрасной форме и в молодежном образе выглядит вполне гармонично. Однако некоторые комментаторы указали ей на то, что в пенсионном возрасте следует одеваться скромнее.

«Вечерняя Москва» узнала у психотерапевта Евгения Фомина, насколько этична такая резкая реакция медийной личности на подобные выпады.

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