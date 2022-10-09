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1 час назад

Певцов забрал сына из кадетского училища

Катя Кобышева

Известный российский актер Дмитрий Певцов стал гостем передачи «Ты не поверишь!» на НТВ. В эфире передачи артист сообщил, что забрал своего сына Елисея из кадетского училища.

Певцов забрал сына из кадетского училища
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В настоящий момент подросток учится в той же школе, из которой ушел в кадетское училище. Как объяснил актер, такое решение пришлось принять из-за переходного возраста.

«Это наши внутренние вещи, мы их сами решаем для себя. Как все 15-летние дети поживают в переходном возрасте? Вот также прекрасно и наш сын. Слава богу живет в полной семье — с мамой, папой и собакой», — раскрыл подробности Дмитрий Певцов.

Напомним, что сын актера был учащимся Московского президентского кадетского училища имени М.А. Шолохова. По словам близких, он очень интересуется историей и знает это предмет лучше многих.

Кристина Орбакайте отменяет концерты в России.

Ранее Лена Катина рассказала о проблемах с психикой сына.

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