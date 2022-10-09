Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+10° в 
USD 61.25EUR 59.98
Войти в почту
1 час назад

Лера Кудрявцева высказалась об отъезде из страны: «Уезжать не собираюсь»

Катя Кобышева

Известная российская телеведущая в своем Telegram-канале порассуждала о возможности покинуть родину. Лера Кудрявцева отреагировала на то, то в последнее время о ней говорят и пишут.

Лера Кудрявцева высказалась об отъезде из страны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Многие пишут, она хочет усидеть на 2-х стульях. Я сижу на своем российском стуле. Живу в Москве. Люблю Россию (со всеми ее болячками, недостатками). Здесь моя семья. Уезжать не собираюсь», — написала Лера Кудрявцева.

Напомним, что не так давно на ту же тему высказалась артистка Марина Федункив. Она, как и Кудрявцева, подчеркнула, что любит страну и уезжать не планирует.

Звездные пары, где женщина гораздо старше

Ранее стало известно о том, что Дмитрий Певцов забрал своего сына из кадетского училища.

Звёзды,Дмитрий Певцов,Марина Федункив,Лера Кудрявцева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители