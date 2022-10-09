Лера Кудрявцева высказалась об отъезде из страны

Известная российская телеведущая в своем Telegram-канале порассуждала о возможности покинуть родину. Лера Кудрявцева отреагировала на то, то в последнее время о ней говорят и пишут.

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«Многие пишут, она хочет усидеть на 2-х стульях. Я сижу на своем российском стуле. Живу в Москве. Люблю Россию (со всеми ее болячками, недостатками). Здесь моя семья. Уезжать не собираюсь», — написала Лера Кудрявцева.

Напомним, что не так давно на ту же тему высказалась артистка Марина Федункив. Она, как и Кудрявцева, подчеркнула, что любит страну и уезжать не планирует.